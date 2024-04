Der Xbox Game Showcase 2024 ist eine echte Kampfansage an die PS5

Microsofts Bemühungen der vergangenen Jahre, zahlreiche Entwicklerstudios aufzukaufen, tragen in den kommenden Monaten endlich Früchte. Das anstehende Xbox Line-up ist eine echte Kampfansage an die PS5, die im Gegenzug deutlich weniger zu bieten hat.

Der Blick auf das Spielejahr 2024 auf PS5 ist nach wie vor ernüchternd und die ganz großen Hits blieben entweder aus oder kommen nicht von Sony selbst. Dabei sollte der aktuelle Generationszyklus der Abschnitt sein, wo wir alle von den Möglichkeiten der Konsole umgehauen werden sollten. So jedenfalls war einmal das Versprechen von Sony zur PS5. Stattdessen läuten diese schon so etwas wie das Ende der Konsole ein und sprechen von der „letzten Phase ihres Lebenszyklus„. Das ist sicherlich alles andere als das, was man zu diesem Zeitpunkt hören möchte, insbesondere unter Berücksichtigung dessen, dass viele Spieler ihre PS5 noch gar nicht so lange besitzen.

Xbox Showcase 2024 verspricht zahlreiche Highlights

Das könnte die Chance für Microsoft sein, die Gunst der Stunde zu nutzen und mit einem überzeugendem Spiele-Line-up auftreten. In wenigen Wochen erscheint Hellblade 2 von Ninja Theory, das bereits als schönstes Spiel dieser Generation bezeichnet wird.

Am 09. Juni könnte es für Xbox zu einem weiteren Highlight kommen, wenn der Xbox Showcase 2024 stattfinden soll, den Microsoft zum Summer Game fest 2024 plant. Diesen Termin wirft der The Verge Journalist Tom Warren in den Raum und hat gleich noch aufregende Neuigkeiten dazu. Denn was wäre ein Xbox Showcase ohne Spiele, die Microsoft für das Event vorbereiten soll. Trifft der Hinweis von Warren auch nur annähernd zu, steht der Xbox Series X|S ein aufregendes zweites Halbjahr 2024 bevor.

Microsoft plant im Juni angeblich einen neuen Xbox Games Showcase

Unter anderem soll Microsoft dort den Release-Termin des Microsoft Flight Simulator 2024 verkünden. Gleiches gilt für Avowed und Indiana Jones and the Great Circle, das so etwas wie das Uncharted für Xbox werden könnte. Das wären schon einmal drei Spiele mehr, als Sony bislang überhaupt für PS5 in diesem Jahr angekündigt hat. Zudem ist die Rede von der Premiere von Gears of War 6 und dem diesjährigen Call of Duty-Ableger, der wohl im Golfkrieg angesiedelt ist.

Was hat die PS5 in 2024 zu bieten?

Die PS5 geht in diesem Jahr sicherlich nicht ganz leer aus, ausgenommen man würde sich ausschließlich auf Sony verlassen. Final Fantasy VII: Rebirth und Helldivers 2 waren echte Blockbuster-Titel, gleiches dürfte auch auf Stellar Blade in wenigen Wochen zutreffen. Pech hatte Sony ein wenig mit Rise of the Ronin, das nicht ganz die Erwartungen erfüllen konnte, die sich Spieler von einem geistigen Ghost of Tsushima-Nachfolger erhofften. Interessant klingt außerdem Black Myth: Wukong und Silent Hill 2, die später in diesem Jahr erscheinen sollen. Das war es dann aber schon, wenn nur die Exklusivtitel für PS5 berücksichtigt werden und man den Live-Service-Kram von Sony außen vor lässt.

Von Sony selbst sind nämlich vorerst keine großen und klassischen Spiele zu erwarten, die auf bekannten Marken basieren, also kein neues God of War, kein Spider-Man, kein The Last of Us. Lediglich kleinere Spielerfahrungen wie AstroBot sollen möglicherweise noch angekündigt werden, was auf dem vermuteten PlayStation Showcase im Mai passieren könnte. Spätestens dort sollte Sony dann allerdings Gas geben und zumindest in Aussicht stellen, woran derzeit gearbeitet wird. Dass es ein AstroBot mit einem Indiana Jones aufnehmen könnte, daran gibt es doch erhebliche Zweifel.