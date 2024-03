Ryan: Die PS5 ist auf dem Weg, die erfolgreichste Konsole aller Zeiten zu werden

„Ich würde sagen, im Moment sind wir an der Spitze unseres Spiels. Wir haben sehr klar und konsequent zum Ausdruck gebracht, wofür großartige Konsolen, ein großartiges Konsolenspielerlebnis und großartige Spiele stehen. Ich würde sagen, dass wir im Moment an der Spitze unseres Spiels sind. Die PlayStation 5 ist auf dem besten Weg, unsere erfolgreichste Konsole aller Zeiten zu werden, und ich denke, dass die Spiele und Spielerlebnisse, die sie auf der PlayStation 5 unter der Leitung von PlayStation Studios sehen, die besten sind, die wir je gesehen haben.“

Das ist jedenfalls die Ansicht von PlayStation CEO Jim Ryan in seinen letzten Tagen an der Spitze des Unternehmens, der die PS5 derzeit auf dem Momentum des Spiels sieht. Wenn es so weiter läuft, könnte die PS5 zur erfolgreichsten Konsole aller Zeiten werden, glaubt Ryan.

