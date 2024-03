CD Projekt über Mikrotransaktionen in Singleplayer-Games

CD Projekt hat sich zu Mikrotransaktionen in Singleplayer-Games geäußert, nachdem diese in letzter Zeit vermehrt auch in diesen auftauchen.

Für Aufregung sorgte hier zuletzt Dragon’s Dogma 2, bei dem es den Spielern unnötig schwer gemacht wurde, nur das Aussehen seines Charakters zu verändern, wenn man nicht in Mikrotransaktionen investierte. Gleiches galt für die Schnellreise, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.

CD Projekt ist gegen Mikrotransaktionen

Auf diese Art der Monetarisierung wurde CD Projekt beim kürzlichen Investor-Meeting angesprochen und ob diese etwas Ähnliches in Zukunft planen? CFO Piotr Nielubowicz stellt sich komplett dagegen, der diese Strategie speziell in Singleplayer-Spielen für unangebracht hält. Vielmehr sollten Entwickler nach einer Multiplayer-Erfahrung streben, wo sich Mikrotransaktionen inzwischen etabliert haben.

„Wir sehen keinen Platz für Mikrotransaktionen bei Singleplayer-Spielen, schließen aber nicht aus, dass wir diese Lösung in Zukunft bei Mehrspieler-Projekten nutzen werden“, so Nielubowicz.

Letztendlich kommt es auf die Art und Weise an, wie Mikrotransaktionen integriert werden und wie freiwillig diese sind. Im Fall von Dragon’s Dogma 2 ist Capcom bereits zurückgerudert und bietet zumindest Optionen an.

CD Projekt arbeitet derzeit an The Witcher 4, das noch in diesem Jahr in Full-Produktion-Phase übergeht. Kleinere Teams sind außerdem mit Cyberpunk 2 und einem Spin-Off beschäftigt, das wohl als Multiplayer-Erfahrung erscheint.