The Witcher 4 wird größer & ambitionierter als Cyberpunk 2077

Jetzt, wo die Entwicklung von Cyberpunk 2077 endgültig abgeschlossen ist, werden die Ressourcen bei CD Projekt auf The Witcher 4 verschoben. Ein aktuelles Update lässt hier Großes erahnen.

Im Zuge des aktuellen Finanzberichts bestätigt CEO Michał Nowakowski, dass die Anzahl der Entwickler, die jetzt an The Witcher 4 arbeiten, auf über 400 Leute angewachsen ist. Gleichzeitig wurde das Team um Cyberpunk 2077 auf 17 Mann verkleinert, die sich um kleinere Updates und Fehler kümmern. Neue Inhalte wird es hier nicht mehr geben.

The Witcher 4 ist jetzt das größte Projekt

Voraussichtlich in diesem Jahr wird The Witcher 4 in die Full-Production-Phase übergehen, in der es dann recht zügig vorangeht.

„Das Polaris-Team ist auf über 400 Entwickler angewachsen“, so Nowakowski, „und hat seine Zielgröße für den Eintritt in die Produktionsphase erreicht. Dies ist für die zweite Jahreshälfte geplant. The Witcher 4 wird größer und ehrgeiziger sein als alles, was CD Projekt Red bisher veröffentlicht hat.“

Ein weiteres Team ist mit dem The Witcher Spin-Off Project Sirius beschäftigt, das kleinere Fortschritte macht. Ein neues Update gibt es hierzu jedoch keines. An der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 arbeiten derzeit 44 Mann, gefolgt von einem kleinen Team, das eine brandneue IP von CD Projekt entwickelt.

Erstes Projekt mit der Unreal Engine 5

Nähere Details zu The Witcher 4 sind weiterhin unbekannt, außer dass es eine neue Storyline verfolgen wird. Erstmals nutzt CD Projekt dafür die Unreal Engine 5 und nicht die hauseigene Red Engine. Laut dem Game Director Lega Nerd möchte dieser ein Spiel erschaffen, dass über das vorherigen The Witcher hinaus geht, das intensiver ist und ein tieferes Gameplay bietet.

Ein realistischer Zeitplan für The Witcher 4 dürfte frühestens 2026 sein, wenn nicht sogar 2027. Damit stehe die Chancen gut, dass das Rollenspiel gleich für PS6 und die nächste Xbox erscheint.

Am Rande wurde außerdem erwähnt, dass man in Erwägung zieht, eigene Marken wie Cyberpunk oder The Witcher an Mobile-Entwickler zu lizenzieren. Ankündigungen könne man dazu derzeit nicht, allerdings ist CD Projekt für Gespräche dieser Art offen.