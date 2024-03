Predator: Hunting Grounds – Neue Inhalte, Roadmap & PS5 Release bestätigt

„Predator: Hunting Grounds“ erschien ursprünglich für die Last-Gen Konsolen und wurde dort stetig mit neuen Inhalten versorgt. In diesem asymmetrischer Shooter, der in abgelegenen Gebieten auf der ganzen Welt spielt, werden Spieler als Fireteam vom Predator gejagt. Die Fireteams führen überall paramilitärische Operationen durch, sind dem Predator kräftemäßig jedoch weit unterlegen.

