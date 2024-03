Dragon’s Dogma 2: Erster Perfomance Patch liefert fast 60fps

Ganz ohne Kritik ist Dragon’s Dogma 2 aber auch weiterhin nicht. Je länger man es spielt, desto mehr fällt auf, dass sich Gegner auffällig häufig wiederholen, die Schnellreise wird nach wie vor kritisiert, die Story und Länge des Spiels überzeugt nicht jeden usw. Nicht wenige sehen in Dragon’s Dogma 2 daher ein eher mittelmäßiges Spiel und nicht den Must-Have-Titel, wie in den Reviews angepriesen.

Die PS5-Version hat außerdem neue Grafik-Optionen erhalten, einschließlich Motion-Blur, Raytracing oder eine stabile Framerate bei 30fps. In diesen Punkten zeigen sich die Spieler jetzt recht zufrieden, da sich Dragon’s Dogma 2 so deutlich besser anfühlt.

