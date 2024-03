Don’t Be Afraid 2: Ein Psycho-Horror-Escape-Room

Der Entwickler Eneida Games kündigte jetzt „Don’t Be Afraid 2“ an, eine Psycho-Horror-Erfahrung, die an einen düsteren Escape-Room erinnert.

In „Don’t Be Afraid 2“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von David, der sich schrecklichen Visionen stellen und einen Weg aus einer Villa finden muss, in der die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmen. Diese traumatische Erfahrung wartet nur darauf, einen in sein Innerstes zu verfolgen und seinen Mut erneut auf die Probe zu stellen.

Mit zwei verschiedenen Enden wird man nicht wissen, wo das Spiel tatsächlich endet. Wird man wirklich fliehen können oder seinen Ängsten nachgeben? David muss sich in „Don’t Be Afraid 2“ seiner Vergangenheit stellen, ohne daran zu zerbrechen. Als Spieler navigiert man durch eine Reihe unheimlicher Fluchträume, einer schrecklicher als der andere, und entdeckt die erschütternde Wahrheit hinter den Albträumen.

„Das ursprüngliche Don’t Be Afraid wurde von unserer Community geliebt, von mutigen Horrorspiel-Fans, die sich der beängstigenden Herausforderung stellten.“ Krzysztof Szymański, Narrative Director: „Jetzt bieten wir ein noch erschreckenderes und erschütterndes Erlebnis an, das nichts für schwache Nerven ist. Werden Sie das Zeug dazu haben, zu überleben? Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen!“

„Don’t Be Afraid 2“ liefert damit einen düsteren Mix aus Horror, Escape-Room-Erfahrung und Rätselelementen, die einen stets auf Trab halten. Zudem können Spieler eine fesselnde Erzählung erwarten, die die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verwischt und tief in Davids dunkelste Ängste eindringt.

Durch die zwei sehr unterschiedlichen Enden nehmen Spieler direkten Einfluss auf Davids Schicksal, wenn „Don’t Be Afraid 2“ später in diesem Jahr erscheint.