Cyberpunk 2077 kann bald kostenlos gespielt werden

CD Projekt hat indes mit Cyberpunk 2077 abgeschlossen, die ihre Ressourcen nun vollständig auf Cyberpunk 2 konzentrieren. Dessen Entwicklung soll noch in diesem Jahr an Fahrt aufnehmen.

Die kostenlose Testversion von Cyberpunk 2077 startet am 28. März um 16 Uhr und endet am 01. April um 08:9 EUR. Insgesamt können in dieser Zeit maximal 5 Stunden gespielt werden, womit die Testversion über den Prolog hinaus geht. Nach Ablauf der kostenlosen Testphase werden alle Fortschritte nahtlos in die Vollversion des Spiels übernommen.

