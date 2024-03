Monster Hunter Wilds: Keine Angst vor GTA VI?

„Sie arbeiten in gewisser Weise seit Anfang 2019 daran. Der Director von [Monster Hunter] World hatte völlige Freiheit, es wurden praktisch keine Fragen gestellt. Viele der verworfenen Ideen von World sind hier, sie haben auch das große Godzilla-Monster zurückgebracht. Ja, es ist eine völlig offene Welt. Das war offenbar vom ersten Tag an ihre Idee, das gesamte Spiel dreht sich darum, von der Story bis zum Endspiel.“

Geliefert werden die Infos erneut von Dusk Golem in einem Discord Chat, der eine recht zuverlässige Historie hat, wenn es um Capcom-Spiele geht. Im Fall von „Monster Hunter Wilds“ sind diese sogar recht vielversprechend, das offenbar dem Kampf mit „GTA VI“ nicht aus dem Weg gehen möchte. Der Release ist demnach im ersten Quartal 2025 geplant, in dem bisher auch die Veröffentlichung des Rockstar Games Blockbuster vermutet wird.

Capcom arbeitet derzeit an „Monster Hunter Wilds“, zu dem es aktuelle Insider-Informationen zum Release und zum Inhalt gibt. Legt sich Capcom direkt mit „GTA VI“ an?

What do you think?