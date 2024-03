Borderlands 4: Gearbox meldet sich zum aktuellen Stand

Ganz auf Borderlands verzichten muss man deshalb aber auch nicht, zu dem in diesem Jahr der Film in den Kinos starten. Den ersten Trailer dazu gibt es noch einmal hier .

Details zu Borderlands 4 gibt es derzeit keine, das wohl keine klassische Fortsetzung wird. In letzten Statements zum Projekt sagte Gearbox lediglich, dass es das größe Ding sei, was sie jemals entwickelt haben. Derzeit sei aber noch nicht der richtige Moment, um datailliert darüber zu sprechen.

„Wir freuen uns, Randy Pitchford und sein Team aus leidenschaftlichen, talentierten Entwicklern bei 2K begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, in Zukunft gemeinsam mit unseren Kollegen zahlreiche Projekte zu veröffentlichen. Wir haben die Zusammenarbeit mit Gearbox bei jeder Iteration der Borderlands-Franchise sehr genossen und freuen uns, aktiv an der Entwicklung des nächsten Teils der Serie beteiligt zu sein.“

In einem ersten Statement von David Ismailer, President of Take-Two Publishing Label, sagt dieser:

