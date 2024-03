PS5 Pro wird günstiger und kleiner als erwartet – Bericht

Abschließend wirft man neue Spekulation um den Preis in den Raum, der ebenfalls günstiger als erwartet ausfallen könnte. Vor dem Hintergrund, dass das Laufwerk nicht dabei sein wird, die Chipfertigung günstiger sein wird und sich die Preise für alle anderen Komponenten in den letzten Jahren nach unten bewegt haben, könnte Sony einen Verkaufspreis für die PS5 Pro von 500 US-Dollar anstreben.

Diesmal geht es um die Zen 2 CPU, die auf einer 4 nm Fertigung basiert und somit sparsamer in den Produktionskosten und im Stromverbrauch wird. Der kleinere Formfaktor sei deutlich effizienter und könne darüber hinaus einige Vorteile gegenüber der CPU in dem jetzigen PS5 Modell bieten. Der kürzliche Leak von Sony sprach unter anderem von einem Boost-Mode, der rund 10 Prozent zusätzliche Leitung beisteuern kann.

