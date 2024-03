Dragon’s Dogma 2: Capcom sammelt Feedback zu möglichen DLCs

Dragon’s Dogma 2 ist vor einer knappen Woche erschienen und entwickelt sich trotz einiger Performance-Probleme zum nächsten Rollenspiel-Hit. Über die Zukunftspläne der Reihe ist bisher wenig bekannt. Capcom hat jetzt immerhin eine Umfrage gestartet, die das Interesse von etwaigen DLCs betrifft.

Dragon’s Dogma 2 könnte DLCs bekommen

Wer an der Umfrage, die noch bis zum 21. April verfügbar ist, teilnimmt, erhält laut Capcom ein digitales Wallpaper gratis. Abgefragt wird beispielsweise, an welcher Art von DLC Spieler potenziell interessiert wären und wie viel Geld sie bereit wären, dafür auszugeben. Die möglichen Antworten rangieren da von 10€ bis 50€. Schon zum Release hatte es einigen Ärger um Mikrotransaktionen gegeben und wie es aussieht, könnte das Thema noch nicht ganz ausgestanden sein.

In der unmittelbaren Zukunft dürften allerdings erst kleinere Updates anstehen, die speziell die Performance der Konsolen-Versionen in den Griff bekommen sollen. Auch die Möglichkeit, ein neues Spiel zu beginnen, soll demnächst hinzugefügt werden. Danach könnte sich der Fokus in Richtung neuer Inhalte und möglicher Erweiterungen bewegen.

Das erste Dragon’s Dogma war schon 2012 für die PS3 und die Xbox 360 erschienen und konnte eine leidenschaftliche Anhängerschaft gewinnen. Dennoch hat es knapp 12 Jahre gedauert, bis Capcom der Reihe einen zweiten Teil spendiert hat. Der schreibt, wie schon der Erstling, Freiheit groß und möchte Spieler so wenig wie möglich an die Hand nehmen. Entscheidungen haben echte Konsequenzen und die Open World steckt voller Geheimnisse und Überraschungen.

Ihr selbst könnt dabei in verschiedene Klassen, hier Laufbahnen genannt, schlüpfen und auch euren Vasallen unterschiedliche Rollen zuweisen. Bei Letzteren handelt es sich um die Begleiter von Dragon’s Dogma 2. Die könnt ihr in Städten einsammeln und auch von anderen Spielern erhalten. Das Wissen, das sie in anderen Spielen gesammelt haben, kann sich dann positiv auf euer Spielerlebnis auswirken. Ein Highlight ist zudem der umfangreiche Charakter-Editor.