Pachter: Digitale Spiele geben dem stationären Handel jetzt den Rest

„Eine zunehmende Mischung digitaler Downloads schadet dem stationären Einzelhandel, und es gibt einfach keinen Grund, in den Laden zu gehen, wenn ein Verbraucher einfach ein Spiel bestellen und es sofort herunterladen kann“, so Pachter. „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich die Umsätze erholen, wenn das Management nicht einen Weg findet, den Filialverkehr anzukurbeln. Ich vermute, dass sie die Kosten weiterhin senken werden, um die Gewinnschwelle oder besser zu erreichen, aber es ist unvermeidlich, dass ihre Umsätze auf ein unhaltbares Niveau sinken werden.“

Aktuelle Hintergründe sind die rasch sinkenden Einnahmen von GameStop im letzten Quartal, deren Umsätze im gesamten Geschäftsjahr um 80 Prozent von 313,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 6,7 Millionen US-Dollar in 2023 gesunken sind. Infolgedessen kommt es zunächst zu einem weiteren Personalabbau bei GameStop, der diesmal zwar nicht näher beziffert wird, über die Monate jedoch in die Tausende geht.

