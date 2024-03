Leak zeigt weiße Xbox Series X ohne Laufwerk

Eine ziemlich gleiche Xbox Series X nur in Weiß ist jetzt jedoch nicht so aufregend. Was sagt ihr dazu?

„Es kommen einige aufregende Dinge in Sachen Hardware auf den Markt, die wir an diesem Feiertag mit euch teilen werden, und wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation“, so Xbox-Präsident Sarah Bond.

Microsoft bestätigte zuletzt lediglich, dass sie an einer neuen Xbox Hardware für 2024 arbeiten, wobei die Vermutungen eher in Richtung eines Xbox Handheld gehen. Details dazu möchte Microsoft spätestens zum Ende des Jahres teilen.

Möglicherweise offenbart dieser Leak nicht alle Details zur neuen Xbox Series X, da es sich vorerst auch nur um Bilder des Gehäuses handelt, die man so sicherlich auch selbst herstellen kann. Insofern muss das Ganze mit Vorsicht genossen werden. Auf der anderen Seite macht es vermutlich wenig Sinn, die Hardware komplett zu überarbeiten, wenn Microsoft in zwei Jahren mit der nächsten Generation starten möchte, wie zuvor berichtet .

