Take-Two kauft Gearbox Entertainment für 460 Millionen US-Dollar

Gearbox arbeitet derzeit am nächsten Ableger der Borderlands-Serie, ebenso ist das Studio mit der Filmadaption beschäftigt, die in diesem Jahr in die Kinos kommt.

„Als bedeutender langfristiger Anteilseigner der Embracer Group glaube ich an die zukünftige Strategie der Embracer Group und bin völlig davon überzeugt, dass diese Transaktion das bestmögliche Szenario und eine offensichtlich positive Nettovereinbarung für die Embracer Group, für Take-Two und Natürlich für Gearbox Entertainment ist. Mein Hauptinteresse gilt immer Gearbox, einschließlich unserer Talente und unserer Kunden. Ich möchte den Fans unserer Spiele persönlich versichern, dass diese Vereinbarung dafür sorgt, dass die Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung bei Gearbox machen, so gut wie möglich sind.“

„Die heutige Ankündigung markiert das Ergebnis des endgültigen strukturierten Veräußerungsprozesses und ist ein wichtiger Schritt bei der Transformation von Embracer in die Zukunft mit deutlich geringerer Nettoverschuldung und verbessertem freien Cashflow“, sagte Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO von Embracer. „Durch die Transaktion verringern wir das Geschäftsrisiko und verbessern die Rentabilität, während wir uns zu einem schlankeren und fokussierten Unternehmen entwickeln. Nachdem wir mehrere Optionen für Gearbox geprüft haben, freue ich mich, dass wir eine Lösung gefunden haben, die im besten Interesse aller Beteiligten ist. Randy und das Team waren in den letzten Jahren großartige Teammitglieder, und dafür möchte ich ihnen allen danken. Als einer der größten Spieleentwickler der Welt bin ich zuversichtlich, dass Gearbox in seinem neuen Zuhause weiterhin innovativ sein und gedeihen wird.“

In der heutigen Ankündigung (via Reuters ) zur Übernahme heißt es:

Damit gehen populäre Marken wie Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, Homeworld, Brothers in Arms oder Duke Nukem an den Publisher, während ein kleiner Teil der Gearbox-Assets bei der Embracer Group verbleiben, darunter Marken wie Remnant oder Neverwinter, die irgendwie zu Gearbox gehörten.Die Übernahme lässt sich Take-Two stolze 460 Millionen US-Dollar kosten.

