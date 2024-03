Suicide Squad – Season 1 Battle Pass ist ein Schritt in die richtige Richtung

Die Season 1 in Suicide Squad: Kill The Justice League steht bevor, die von einem neuen Battle Pass begleitet wird. Mit diesem wird es nicht nur bunt, das Spiel macht damit einen weiteren Schritt in die richtige Richtung.

Vor wenigen Tagen wurden die Season 1 Inhalte in Suicide Squad: Kill The Justice League vorgestellt, einschließlich neuer Story-Episoden und der Rückkehr des Jokers in seiner Elseworld-Version. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark müssen darin Elseworld reisen, um Brainiac aufzuhalten und die alternative Version des Jokers zu retten und für die Suicide Squad zu gewinnen.

Die Season 1 startet am morgigen Donnerstag mit der Episode 1: Fear, die neue Ausrüstungsgegenstände mit sich bringt, die von den Toxinen von Scarecrow inspiriert sind, oder von fiesen Gadgets von Mad Hatter, Merlyn und Dr. Psycho. Die Season 2 folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Suicide Squad Battle Pass zeigt, wie Live-Service geht

Zum Start der Season 1 wird ein neuer Battle Pass verfügbar sein, der für 1,000 Luthorcoin erworben werden kann und 76 Stufen umfasst, in denen sich neue Inhalte freischalten lassen. Dazu gehören neue Outfits, Farben, Emotes, Expressions und neue Banner. Wer den Battle Pass vollständig abschließt, erhält die 1,000 Luthorcoin anschließend als Bonus zurück. Diese können wiederum in den nächsten Battle Pass investiert werden.

Suicide Squad: Kill the Justice League Season 1 Battle Pass

Damit wird das Battles Pass System nicht nur besonders lohnend, sondern federt auch die anfängliche Kritik an dem Live-Service-Konzept weiter ab, für das Suicide Squad: Kill The Justice League im Fadenkreuz steht. Spieler müssen somit nicht zwingend Geld oder ohne Ende Zeit investieren, um aufregende neue Inhalte zu bekommen.

Weitere Eindrücke zu Suicide Squad: Kill the Justice League gibt es ergänzend noch einmal in unserem Review.