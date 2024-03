Suicide Squad: Kill the Justice League – Joker-Season bringt massig gratis Inhalte

Eindrücke zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ gibt es ergänzend in unserem Review zum Spiel .

Die erste Season von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ umfasst auch zwei neue Episoden, die neue Raubzüge und Festungen, Missionen und Aktivitäten, Waffen, Ausrüstung und Kosmetika im Stil der DC-Superschurken, von der Justice League inspirierte Bosskämpfe der Brainiac-Variante und vieles mehr bieten. Episode 1: Fear startet am 28. März mit neuen Ausrüstungsgegenständen, die von den Giften und Toxinen von Scarecrow inspiriert sind, und berüchtigten Gegenständen von Mad Hatter, Merlyn und Dr. Psycho.

Warner Bros. und Rocksteady haben die Details der Season 1 in „ Suicide Squad: Kill the Justice League “ enthüllt, die sich dem Joker als Thema widmet. Die Spieler können sich in den nächsten Wochen auf massig neue Inhalte freuen, die teils kostenlos sind.

