„Metal: Hellsinger“ war bereits zum Original-Release ein echter Hit. In diesem Jahr folgt eine Version für PS VR2, die für noch mehr Metal in den Ohren sorgt.

„Metal: Hellsinger“ bringt das ohnehin immersives Gunplay und den rhythmischen Flow in VR auf die nächste Stufe. Die Doppelpistolen können mittels der Sense Controller unabhängig voneinander genutzt werden, das Nachladen erfolgt manuell und das Schwert wird zum Beat geschwungen.

In der umfangreichen Kampagne, in der Troy Baker und Jennifer Hale die Hauptrollen spielen, nehmen die Spieler es mit Horden von Gegnern auf, um sich an Red Judge, der Herrscherin der Hölle, zu rächen. Sobald sie besiegt ist, geht es mit dem Schwierigkeitsgrad Archdevil und den Torment Challenges weiter.

In unserem damaligen Review konnte das Konzept überzeugen. Darin kamen wir zu dem Fazit:

„Metal Hellsinger bietet einen grandiosen Metal-Soundtrack sowie ein fehlerfreies, schnelles Shooter-Gameplay im Doom-Stil, das Fans der Musik einige unterhaltsame Stunden beschert.“

In der PS VR2-Version bleibt es dem Spieler zudem überlassen, ob er sich im vollen VR-Modus und um Rhythmus bewegt, die Sense Controller schwingt oder entspannt im Sitzen spielt. So lässt sich das Gefühl, wahrhaftig im Körper der Halbdämonin The Unknown zu stecken und sein gesamtes Arsenal an Waffen und Fähigkeiten zu nutzen, um in der Freiheit der virtuellen Realität zu zielen, zu dashen und zu schießen.

„VR passt zu Metal: Hellsinger wie die Faust aufs Auge“, meint Erling Ellingsen, CMO bei Funcom. „Schon während wir am Original gearbeitet haben, haben wir uns ausgemalt, wie fantastisch sich das Ganze erst in VR anfühlen könnte und viele Fans empfanden das Gleiche. Jetzt wird diese Fantasie zur Realität und es besteht kein Zweifel: Die Dämonen in Full-Motion-VR zum Beat zu erlegen, ist genauso episch wie wir es uns vorgestellt haben.“

„Metal: Hellsinger VR“ erscheint 2024 für Meta Quest 2 & 3, Meta Quest Pro, PS VR 2 und Steam VR. Der Ankündigungs-Trailer lässt schon heute die Ohren klingeln.