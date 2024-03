PS5 Pro Spezifikationen sind ein Vorgeschmack auf die PS6

Was den Preis der PS5 Pro betrifft, gibt es derzeit keine neuen Informationen. Zieht man vorherige Berichte heran, gehen die Schätzungen von rund 600 EUR aus, abhängig davon, ob die PS5 Pro über ein Laufwerk verfügt oder nicht. Letzteres gilt als wahrscheinlicher, um den Preis niedrig zu halten. Bestätigt ist wie so oft noch nichts davon.

Das zentrale und wichtigste Feature der PS5 Pro wird demnach die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) Technologie sein, eine mit AMD zusammen entwickelte Upscaling-Tech, die es mit Nvidias DLSS oder AMDs FSR aufnehmen kann. Das bedeutet nicht, dass Sony maßgeschneiderte Lösung denen von AMD oder Nvidia jetzt schon überlegen sein wird, diese wird aber als erster Schritt angesehen, um Grafiken und Bilder mittels KI höher aufzulösen. Als Beispiel wird das Upscaling von 1080p auf 2160p in nur 2 ms erwähnt, was durch vorab trainierte Parameter möglich wird.

Laut diesen, und wie am gestrigen Freitag berichtet , wird die PS5 Pro unter dem Codenamen: Project Trinity entwickelt und baut auf drei Key-Features auf – mehr Performance, bessere Raytracing-Fähigkeiten und maschinelles Lernen (KI). Insbesondere der letzte Punkt ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Sony so langsam das Fahrwasser für die PS6 betritt und mit der PS5 Pro praktische Erfahrungen sammeln möchte.

Das Dokument, aus dem die PS5 Pro Specs stammen, wurde laut dem Insider Tom Henderson von Insider-Gaming über das interne Developer-Portal von Sony verteilt. Der Zeitpunkt ist angesichts der Game Developer Conference in San Francisco in der nächsten Wochen wenig überraschend. Die First-Party-Entwickler arbeiten demnach seit Monaten mit der PS5 Pro und verfügen über entsprechende DevKits, die inzwischen über die „finale“ Konfiguration verfügen sollen. Das vollständige Rollout soll im Frühjahr 2024 stattfinden.

