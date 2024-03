The Texas Chain Saw Massacre: Virginia ist das nächste Opfer

Am 28. März steht ein umfassendes Update für The Texas Chain Saw Massacre an, mit dem Gun Media neue Inhalte veröffentlicht. Dazu gehört das jüngste Opfer Virginia.

Der Charakter von Virginia basiert auf niemand geringerem als der Horrorkönigin Barbara Crampton, die am selben Tag verfügbar sein wird, wie die neue Karte, The Mill und ein neues Character Outfit-Pack.

Auf der Suche nach einem Sohn

Virginia ist eine trauernde Mutter, die das Verschwinden ihres Sohnes Jesse nicht verkraften kann. Sie ist von seinem Verschwinden besessen und weigert sich zu glauben, dass er für immer verschwunden sein könnte. Die Last ihres Schmerzes ist so groß, dass sie ihre Karriere als Krankenpflegerin aufgibt, um Newt, TX, umzuziehen, dem letzten Ort, an dem Jesse gesehen wurde.

Barbara Crampton mimt nicht nur das Abbild von Virgina, sondern auch die Synchronstimme. Als Krankenschwester verfügt sie über einzigartige Fähigkeiten, die es ihr ermöglichen, Sissys Blütenpulver aufzuspüren, Feinde zu desorientieren und Eimer voller Blut zu verunreinigen.

Barbara Crampton spielt Virginia in The Texas Chain Saw Massacre

Zu ihrem Auftritt im Spiel erklärt Crampton:

„Gunnar Hansen war mein Freund, daher war es eine großartige Erfahrung, das wunderbare Erbe von The Texas Chain Saw Massacre durch meine Beteiligung an diesem Spiel aufrechtzuerhalten. Die Zusammenarbeit mit allen Leuten bei GUN an meinem neuen DLC-Charakter war eine bemerkenswerte Erfahrung! Sie gehören zu den Besten der Branche. Ich bin so stolz auf das, was sie geschaffen haben, und freue mich darauf, dass jeder all die neuen Sachen sehen kann!“

Die neue Karte The Mill bietet erstmals ein völlig anderes Layout als die derzeit verfügbaren Karten, die auf mehr Vertikalität und vier verschiedene Ebenen setzt, einschließlich eines trockenen Bachbetts. Dies ermöglicht neue strategische Möglichkeiten, um Leatherface und The Mill lebend zu entkommen.

Ab sofort ist zudem ein brandneues Outfit-Pack für den Victim-Charakter Danny verfügbar, das eine Reihe von den 70ern inspirierten Styles enthält.

Die vollständigen Patch Notes zum The Texas Chain Saw Massacre-Update werden am 28. Mäerz erwartet.