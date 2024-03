The Texas Chain Saw Massacre: The Mill-Spotlight stellt die neue Karte vor

Gun Media wirft heute einen Blick auf die neue Karte The Mill in „The Texas Chain Saw Massacre“, die Ende März veröffentlicht wird.

The Mill dürften Fans bestens aus den Filmen her kennen, die in The Texas Chain Saw Massacre erstmals mehr Abwechslung bringt. Die Karte ist über mehrere Stockwerke angelegt, umfasst eine Geisterstadt und ein ausgetrocknetes Flussbett, die für neue strategische Möglichkeiten sorgen.

Die weitere Roadmap sieht außerdem weitere Core-Pack, neue Opfer und regelmäßige Spielverbesserungen vor. The Mill wird zunächst ab dem 28. März verfügbar sein.