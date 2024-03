PS5 Pro Leak deutet deutlichen Performance-Boost & 8K Support an

Erneut machen einige Spezifikationen zur PS5 Pro die Runde, die im aktuellen Fall aus einem geleakten Dokument stammen, das sich mit der Performance des Mid-Gen Refresh beschäftigt.

Das Dokument wird von Moore’s Law is Dead auf Youtube geteilt, die ihre Quellen dazu allerdings nicht offenlegen möchten. Sofern sich dieses am Ende als echt erweist, baut die PS5 Pro (Project Trinity) auf drei Key-Features auf – mehr Performance, bessere Raytracing-Fähigkeiten und maschinelles Lernen (KI). Alle drei Features wurden irgendwann schon einmal mit der PS5 Pro in Verbindung gebracht oder sogar in den geleakten Dokumenten von Insomniac Games erwähnt.

Im Kern setzt die PS5 Pro demnach auf eine stärkere CPU und ein schnelleres Speichersystem, welches ein 45 % schnelleres Rendering gegenüber der Basis-PS5 erlaubt. Eine verbesserte Raytracing-Architektur soll die Performance in Teilen um das Vierfache steigern können. Eine starke und angepasste Architektur für maschinelles Lernen unterstützt 300 TOPS 8-Bit-Berechnung und 67 TFLOPS 16-Bit-Floating Points für die maßgeschneiderte Upscaling-/Antialiasing-Lösung, die sich PlayStation Spectral Super Resolution nennt und zusammen mit AMD entwickelt wurde.

PS5 Pro – Internes Dokument zeigt die potenzielle Performance

PlayStation Spectral Super Resolution als Geheimwaffe?

Zur PlayStation Spectral Super Resolution heißt es ergänzend, dass diese durch maschinelles Lernen eine Super-Resolution-Verarbeitung der Eingabedaten durchführt und Farbpuffer mit einer aktuellen maximalen Unterstützung von 4K-Auflösung generiert. Das zukünftige Ziel seien weitere Updates, um eine Auflösung von bis zu 8K zu erreichen.

Die Technologie sei vergleichbar mit NVIDIA DLSS und AMD FSR mit HDR-Support, die auf vorab trainierte Parameter zurückgreift, um etwa ein Bild in 1080p auf 2160p in nur 2 ms zu skalieren. Technologien wie temporales Upsampling sollen damit komplett überflüssig werden.

Zwar sind diese Daten weiterhin nicht offiziell oder gar bestätigt, fast jeder Leak zur PS5 Pro in letzter Zeit untermauert diese jedoch in gewisser Hinsicht. Zumal Hersteller wie AMD ebenfalls angedeutet haben, dass ihre innovativen KI-Technologien in zukünftigen Spielkonsolen zum Einsatz kommen werden. Zweifel in der Hinsicht kamen kürzlich von Digital Foundry, die bei der PS5 Pro keinen so großen Performancesprung erwarten, wie damals von der PS4 zur PS4 Pro. Dabei beruft sich Digital Foundry allerdings auf unbestätigte Daten, die derzeit im Netz zirkulieren.

Der Launch der PS5 Pro wird später in diesem Jahr erwartet.