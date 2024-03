PS5 Pro: AMD deutet innovatives KI-Feature an

„Abgesehen davon könnte es sich möglicherweise um ein Textur-Upsampling mit neuronalen Netzwerken handeln, das in God of War: Ragnarok zum Einsatz kam, aber das Wort „Upscaling“ scheint hier sehr gewollt zu sein.“

Zuletzt hatte sich der Podcast von Moore’s Law is Dead mit derselben Sache beschäftigt, die fest davon ausgehen, dass die PS5 Pro mit KI-Upscaling ausgestattet sein wird. Darin sieht man eine Art Testlauf für die PS6, wo die Technologie dann vollumfänglich zum Einsatz kommen soll, ebenso bei der Xbox Next. Entwickler wie Insomniac Games sprachen im jüngsten Leak ebenfalls von einer neuen Upscaling-Technologie, die bald verfügbar sein wird.

In einer aktuellen Diskussion mit AMD Chief Technology Officer Mark Papermaster gegenüber No Priors spricht dieser ganz offen über KI und Machine-Learning und wie diese zukünftig in allen AMD-Produkten zum Einsatz kommen. Das dürfte die PS5 Pro definitiv einschließen, da 2024 für AMD ein unglaublich wichtiges Jahr im Gaming-Sektor ist, in dem KI gerade erst startet und Sony voraussichtlich mit einer neuen Gaming-Hardware ebenfalls.

KI ist derzeit das große Thema bei Chipherstellern wie Nvidia, ARM und natürlich AMD, die entsprechende Features über ihre Produkte verfügbar machen, allen voran in Grafikkarten. Diesen Weg verfolgt AMD ebenso, die bekanntlich die GPU / APU der PS5 liefern, sowie später in der PS5 Pro, sollte Sony die Konsole tatsächlich ankündigen.

