GTA VI soll zum Zugpferd der PS5 Pro werden

Falls Sony eine PS5 Pro in Planung hat, wird dessen Reveal in der zweiten Jahreshälfte erwartet, während die Markteinführung kurz darauf stattfinden dürfte.

Was die Preisgestaltung der PS5 Pro und PS5 angeht, dazu hat sich ergänzend George Jijiashvili von Omdia geäußert, der hier keine große Bewegung sieht. Auch wenn die Produktionskosten der PS5 inzwischen gesunken sein dürften, gibt es vermutlich noch immer zu wenig Spielraum, um eine deutliche Preissenkung wie in früheren Generationen durchsetzen zu können. Umgekehrt erwartet man nicht, dass die PS5 Pro sehr viel teurer wird, wenn diese den rein digitalen Weg geht.

„In der Spielebranche scheint es einen breiten Konsens darüber zu geben, dass Sony tatsächlich die Einführung einer PS5 Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 vorbereitet“, so Toto gegenüber CNBC . „Und Sony wird sicherstellen wollen, dass bei der Veröffentlichung von GTA VI im Jahr 2025 ein großartiges Stück Hardware bereitsteht, ein Start, der für die gesamte Gaming-Branche ein großer Gewinn sein wird.“

What do you think?