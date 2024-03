Dune: Awakening Trailer & Featurette zum epischen Survival-MMO

Funcom zeigte beim heutigen Dune-Showcase neue Eindrücke aus Dune: Awakening, während ein Featurette hinter die Entwicklung blickt.

Dune: Awakening katapultiert die Spieler in diesem Open-World-Survival-MMO auf den gefährlichsten Planeten des Universums. Das Spiel verbindet die Bodenständigkeit und Kreativität von Survival-Spielen mit der sozialen Interaktivität eines großen, persistenten Multiplayer-Spiels zu einem einzigartigen und anspruchsvollen Open-World-Survival-MMO.

Dune: Awakening ist eher ein Sandbox als ein Themenpark, wobei die Betonung auf der Freiheit liegt, eigene Ziele zu setzen und zu verfolgen, und auf den organischen Momenten, die durch die Begegnung mit anderen Spielern entstehen.

Joel Bylos fasst die Bedeutung von Dune: Awakening in Creating Worlds zusammen:

„Funcom macht das schon eine ganze Weile; wir erschaffen Multiplayer-Welten, in denen Spieler ihre Träume und Fantasien ausleben können. Wir waren von Anfang an bei den MMOs dabei. Wir waren von Anfang an mit Survival-Crafting-Open World-Spielen dabei. Dune: Awakening ist der Höhepunkt unseres bisherigen Schaffens und unser Weg in die Zukunft. Das Spiel verkörpert alles, für das Funcom steht und was wir erreichen können.“

Im Trailer zu Survive Arrakis explodieren riesige Sandwürmer und Ornithopter aus dem Sand. Die Spieler müssen Materialien sammeln, um ihre Basis im eigenen Stil auszubauen, die lebensfeindliche Wüste mit verschiedenen Gefährten erkunden, in den großen Schulen des Imperiums tödliche Techniken und Fertigkeiten erlernen und vom bloßen Überleben zur Vorherrschaft aufsteigen.

In der Featurette Creating Worlds: From Book to Film to Game nimmt Funcom die Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise nach Arrakis. Interviews mit Greig Fraser, dem Oscar-prämierten Kameramann von Denis Villeneuves Dune Part 1 und 2, und Joel Bylos, Creative Director bei Funcom, zeigen die kreative Schnittstelle zwischen Film und Spiel.

Dune: Awakening wird für PS5, Xbox Series X|S und den PC entwickelt.