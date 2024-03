PS5 Pro: Erwartungen an Performance sollten nicht zu hoch sein

Wie und ob diese Technologien in der PS5 Pro zum Einsatz kommen, bleibt weiterhin abzuwarten. Im bisherigen Gesamtbild könnte die PS5 Pro ein erster Testlauf für PS6 sein, um sich mit den neuen KI-Technologien warmzulaufen. Der Launch der PS5 Pro wird weiterhin in diesem Jahr erwartet.

Ferner spricht Digital Foundry ein jüngst aufgetauchtes Patent von Sony an, in dem eine verbesserte Version des Checkboard-Rendering beschrieben wird. Dieses war auf der PS4 Pro die bedeutendste Neuerung und soll in der Weiterentwicklung einen Algorithmus nutzen, der darüber entscheidet, welche Bestandteile eines Bildes am meisten optimiert werden müssen.

Ausgehend vom aktuellen Stand wird sich die PS5 Pro wahrscheinlich über die neue Upscaling-Technologie definieren, die Sony zusammen mit AMD entwickelt. Darüber wird seit Monaten berichtet , wobei KI ein wesentlicher Bestandteil dieser sein soll. In diesem Zusammenhang ist von verbesserten Raytracing- und Pathtracing-Möglichkeiten die Rede, zu denen das PS5 Basis-Modell nicht vollständig in der Lage ist.

Jedoch geht Digital Foundry nicht davon aus, dass die wahrscheinlichen PS5 Pro Spezifikationen wie bei der PS4 Pro in einer Verdoppelung der CUs zu finden sein werden, was die Performance automatisch verdoppelt. Die CPU wird nach deren Ansicht weiterhin der limitierende Faktor sein und der VRAM und die Memory-Brandbreite gleich bleiben.

Die Erwartungen an die PS5 Pro sollten nach Einschätzungen von Analysten nicht zu hoch gesteckt sein. Diese glauben, dass das Mid-Gen Refresh in erster Linie auf eine neue Upscaling-Technologie abzielt.

