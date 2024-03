Sea of Thieves wird auf PS5 zum Pre-Order Hit und bekommt exklusive Inhalte

Der bislang Xbox exklusive Titel Sea of Thieves entwickelt sich auf PS5 zum Pre-Order Hit. Gleichzeitig wurden die exklusiven Inhalte und Features sowie eine geplante Closed-Beta Phase vorgestellt.

Sea of Thieves gehört zu den ersten Xbox Fist-Party-Games, die Microsoft im Rahmen einer neuen Third-Party-Strategie für PS5, Nintendo Switch & Co. veröffentlicht. Damit möchte man nach eigenen Aussagen die Profitabilität der Spiele verbessern und setzt dafür zunächst auf ältere Titel. Dass man Sea of Thieves dafür ausgewählt hat, war wohl richtige Entscheidung.

Der von Rare entwickelte Titel führt in mehreren PlayStation Stores die Pre-Order Charts an, darunter in den USA, Großbritannien und Deutschland. Zudem schlägt Sea of Thieves derzeit mehrere große Veröffentlichungen wie Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronan oder Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Klarer Favorit unter den PS5-Spielern ist oftmals die Premium Edition, die einen fünftägigen Early Access gewährt, womit es PlayStation Spieler kaum erwarten können, hier in See zu stechen.

Sea of Thieves: PS5 exklusive Inhalte

Für PS5 wird Rare außerdem einige exklusive Inhalte und Features beisteuern, etwa die Unterstützung des DualSense Controller, was gegenüber der Xbox-Version ein deutlicher Vorteil ist. Wie genau der DualSense Controller zum Einsatz kommt, möchte Rare später verraten. Soweit der Entwickler andeutet, wird das haptische Feedback auf unterschiedliche Objekte angewendet.

Zu den exklusiven In-Game-Inhalten gehören außerdem:

Rubinviper-Waffenset

Scharlachroter Sturmsittich

Sittich-Kraken-Outfit

Sittich-Säbelrassler-Outfit

Beute-Pass der Saison 12

Da Sea of Thieves der erste Titel überhaupt von Rare für PlayStation ist, dürften mit der zunehmenden Erfahrung auf der Plattform weitere Feinheiten dazu kommen. Unterstützung bekommt Rare so lange von Lucid Games, die seit 2023 als Support-Studio an Sea of Thieves arbeiten und zuvor das PS5 exklusive Destruction All-Stars veröffentlicht haben.

Einen Blick auf die verschiedenen Sea of Thieves Editionen gibt es im PlayStation Store.

Sea of Thieves – PS5 Pre-Order Boni

Sea of Thieves Closed Beta auf PS5

Wer es gar nicht abwarten kann, um in Sea of Thieves in See zu stechen, erhält über die Vorbestellung zudem den Zugriff auf die Closed Beta, die vom 12. bis 15. April stattfindet. Alle Teilnehmer der Closed Beta erhalten als Dankeschön den Dauntless Adventurer-Titel und das Dauntless Adventurer Sails, mit dem sie zeigen können, dass sie zu den ersten Piratenabenteueren auf PS5 gehören.

Laut Rare findet die Closed Beta-Phase auf PlayStation eigenen Servern statt, um eine faire Umgebung zu bieten, in der noch keine Piratenlegenden von der Xbox oder dem PC ihr Unwesen treiben.

Sea of Thieves erscheint am 25. April 2024 für PS5.