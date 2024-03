Watch Dogs Filmumsetzung bekommt eine neue Chance

Watch Dogs soll es erneut auf die große Leinwand schaffen, nachdem bisherige Versuche im Sand verlaufen waren. Nun scheint man allerdings auf einem guten Weg zu sein.

Ursprünglich angekündigt wurde Watch Dogs bereits im Jahr 2013, damals noch mit Paul Wernick und Rhett Reese (Zombieland) als Autoren für das Drehbuch. Mit an Bord waren außerdem Ubisoft Motion Pictures, Sony Pictures Entertainment und New Regency. Seitdem wurde es nicht nur komplett still um das Projekt, die Karten wurden zwischenzeitlich neu gemischt, wie Deadline meldet.

Watch Dogs setzt nun auf ein Originaldrehbuch, in dem der eigentliche Protagonist Aiden Pierce aus dem original Watch Dogs um eine weitere Protagonistin ergänzt wird. Diese wird von Sophie Wilde (Talk to Me) gespielt. Hinter der Produktion stehen Yariv Milchan and Natalie Lehmann als Producer für New Regency Pictures, sowie Margaret Boykin für Ubisoft Film & Television. Als Regisseur wird Mathieu Turi genannt, der unter anderem an der TV-Serie von A Plague Tale: Innocence beteiligt ist.

Ein typische Watch Dogs Story?

Die Story des Films ist weitestgehend noch unter Verschluss, dürfte aber eine typische Watch Dogs-Geschichte werden, in der es um Cyber-Kriminalität und ums Hacken geht. In den Spielen waren reale Städte wie Chicago oder London der Schauplatz, in denen sich Hacker mit Konzernen und anderen Hackergruppen angelegt haben. Dazu nutzten sie das ctOS als zentrales Netzwerk, das sämtliche Bürger überwacht, aber auch für alle möglichen Dinge missbraucht wurde.

Zuletzt erschien Watch Dogs Legion im Jahr 2020, war trotz geschätzten 10 Millionen verkauften Kopien für Ubisoft wohl aber nicht der größte Erfolg, weshalb die Zukunft der Serie ungewiss ist. Dass man weiterhin an der Filmumsetzung arbeitet, lässt hoffen, dass der Publisher die Marke nicht vollständig begraben hat.

Wann der Film in die Kinos kommen wird, ist derzeit offen.