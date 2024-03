Layden: Exklusivität kann man sich bei 200 Millionen Dollar Kosten nicht leisten

„Wir werden sie nicht erreichen, indem wir noch mehr von dem Mist machen, den wir jetzt machen. Wenn 95 % der Welt Call of Duty, Fortnite und Grand Theft Auto nicht spielen wollen, wird die Branche dann einfach mehr Call of Duty, Fortnite und Grand Theft Auto machen? Damit kriegst du niemanden mehr.“

Layden hatte sich bereits im Januar zu den explodierenden Entwicklungskosten in der Industrie geäußert , nachdem bekannt wurde, dass „Marvel’s Spider-Man 2“ ein Budget von 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung hatte. Dieser Aspekt sei völlig außer Kontrolle geraten, ebenso deutete Layden damals an, dass Story-Games mit 40+ Stunden nicht unbedingt notwendig seien, welche die Kosten nur nach oben treiben würden.

