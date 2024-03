Silent Hill 2: Nächstes Rating spricht von „Gewalt, Angst & Ekel“

Wann Konami das „Silent Hill 2 Remake“ erneut vorstellen wird, ist nicht bekannt. Alles deutet jedoch auf einen Release in diesem Jahr hin, wobei Bloober sagt, dass dies alleinig in der Hand von Konami liegt und man selbst nur das Spiel produziert hat.

Das „Silent Hill 2 Remake“ befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen. Ein neues Rating liefert vorab ein paar interessante Details zum Spiel.

