Deviation Games: Sony schließt First-Party-Studio nach nur 3 Jahren

Woran Deviation Games gearbeitet hat, ist bis heute nicht bekannt. Die Rede damals war von einem inhaltsreichen Spiel und viel Action, für das man ein Budget von mindestens 50 Millionen Dollar und ein Team aus 100 Mann hatte. In größeren Meilensteinen konnte das Projekt bis kurz vor die Full-Production-Phase gebracht werden, in der es dann offenbar zu den nicht näher beschriebenen Problemen kam.

In den nächsten Schritten wird man ein Networking-Event abhalten, das dazu dient, um die verbleibenden Mitarbeiter in neue Jobs zu bekommen. Bis dahin heißt es:

In einem Update von Kriste Stull, Chief HR & Operations Officer at Deviation Games, auf LinkedIn schreibt diese, dass man „schweren Herzens“ die Schließung bekannt geben muss. Für die bisherige Zeit bedankt man sich bei allen Mitarbeitern.

