Ghost Recon: Project Ovr / Over wieder mit First-Person-View – Bericht

Ubisoft arbeitet offenbar am nächsten großen Ghost Recon-Ableger, der als „Project Ovr / Over“ entstehen soll. Damit kehrt der Entwickler wohl zur First-Person-View zurück, wie aktuelle Berichte behaupten.

Die Ghost Recon-Serie war mit „Ghost Recon: Breakpoint“ zuletzt weniger populär als von Ubisoft erhofft. Wohl auch, weil sich die letzten beiden Spiele nicht nur sehr ähnlich waren, sondern mit klassischen Live-Service-Inhalten nur wenig und dauerhaft überzeugen konnten. Das möchte Ubisoft in Teilen wohl wieder ändern, die hier zunächst beim Gameplay ansetzen.

Ghost Recon wieder mit First-Person-View

Laut einem Bericht des Insiders Tom Henderson, der sich hierzu auf anonyme Quellen bei Ubisoft beruft, erscheint der nächste Ableger der Hauptserie 2025 oder 2026. Damit kehrt man zur intensiven First-Person-View zurück, die es zuletzt in „Ghost Recon: Phantom“ gab, oder als Mod für „Ghost Recon: Breakpoint“.

Inspirationen soll man dazu aus großen Shootern wie Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield oder Squad beziehen. Somit strebt das „Project Ovr / Over“ einen klassischen Militär-Shooter an, mit dem man zudem ein spannendes Setting besuchen soll – den fiktiven Naiman-Krieg in einem südöstlichen Territorium.

Zur Handlung ergänzt Henderson:

„Project Over spielt während des Naiman-Krieges in einem feindseligen südöstlichen Land, in dem Hunderttausende Menschen an den Folgen von Kriegsverbrechen starben. Es versteht sich, dass sich die Handlung des Spiels darum dreht, dass die „Ghost“ – euer Team – das Kriegsgebiet infiltrieren, um geheime Missionen durchzuführen und einen Verräter ausfindig zu machen.“+ Insider-Gaming

Ghost Recon: Project Ovr / Over soll wieder ein klassischer Shooter werden

Ghost Recon: Nichts für schwache Nerven?

Erwähnt werden außerdem düstere Missionen, kontroverse Missionen, sowie Missionen, die nichts für schwache Nerven sind. In einer Mission soll zum Beispiel eine Szene zu sehen sein, in dem die Ghosts fast einen Mann erschießen, der ein Kleinkind in den Armen hält und welches die fälscherweise mit einer Bombe verwechseln. Erst in letzter Sekunde wird dies bemerkt und scheint für dramatische Erfahrungen zu sorgen.

Zudem soll sich grafisch einiges getan haben, da „Ghost Recon: Project Ovr / Over“ wahrscheinlich nur für die aktuellen Konsolen und den PC erscheinen wird. Vergleiche zieht man hier zu dem Shooter „Ready or Not“.

Bislang hat Ubisoft kein neues Ghost Recon-Spiel bestätigt, allerdings bekräftigt, dass der Titel zum Stammportfolio zählt und zur Strategie des Publishers gehört. Damit ist ziemlich, dass es ein weiteres Spiel folgen wird.