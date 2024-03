Palword Entwickler Pocketpair ist offen für weitere Plattformen, PS5?

„Palworld“ wird als Open-World-Survival-Shooter beschrieben, in dem friedliche und mysteriöse Kreaturen namens Pals ihr Leben riskieren, um ein rücksichtsloses Wilderer-Syndikat zu vertreiben. In einer rauen Umgebung, in der Nahrung knapp ist und bösartige Wilderer ihr Unwesen treiben, lauert an jeder Ecke Gefahr. Um zu überleben, müssen die Spieler umsichtig vorgehen und schwierige Entscheidungen treffen, auch wenn das bedeutet, dass sie zu gegebener Zeit ihre eigenen Freunde auffressen müssen.

In einem Interview mit Pocketpair CEO Takuro Mizobe gegenüber Bloomberg sagte dieser, dass er grundsätzlich offen gegenüber anderen Plattformen ist, was die PS5 einschließen dürfte. Konkrete Zusagen kann man derzeit jedoch keine machen.

