Squirrel with a Gun, Phantom Spark, Planet of Lana & weitere Indies im Showcase

Auf der GDC Europe wurden heute zahlreiche kleinere Spiele für PS5, PS4, Xbox und weitere Plattformen vorgestellt, die im Laufe des Jahres erscheinen. Wir geben euch einen kurzen Überblick.

Für Furore sorgt der abgedrehte Erkundungstitel „Squirrel with a Gun“, der im Sommer 2024 für PS5 erscheint. Das Spiel startet als Nagetier mit einem Traum. Sobald man jedoch mit vielen Schusswaffen ausgestattet wird, denen Eichhörnchen in der Natur so oft begegnen, beginnt die Jagd gegen Agenten & Co., die pures Chaos versprechen.

Planet of Lana

„Planet auf Lana“ erscheint am 16. April und ist ein wunderschönes Spiel, in dem es um einen Planeten geht, der einst ein Ort des ungestörten Gleichgewichts zwischen Mensch, Natur und Tier war. Heute ist das allerdings anders.

Die seit Jahrhunderten bestehende Disharmonie ist endlich in Form einer gesichtslosen Armee angekommen. Dennoch ist das keine Geschichte über Krieg, sondern über einen lebendigen, wunderschönen Planeten – und den Weg, dies so zu bewahren.

Selfloss

„Selfloss“ ist ein emotionales Erkundungsspiel voller reichhaltiger Überlieferungen, das in einer slawisch inspirierten Welt spielt, die Wale verehrt. Die Spieler begeben sich darin auf die Reise des Heilers Kazimir und seines Zauberstabs, während er auf der Suche nach einem Ritual zur Heilung seiner verletzten Seele gegen ein mysteriöses Miasma kämpft.

Wild Bastards

In „Wild Bastards“ reisen die Spieler von Planet zu Planet, um ein Team von 13 Outlaws zu rekrutieren, zu verwalten und mit Waffen zu kämpfen, von denen jeder über seine eigenen Waffen, Spezialfähigkeiten und Wachstumsbäume verfügt. Auf Planeten kämpfen Sie um Beute und beginnen Showdowns, die dann in intensiven, mundgerechten Schießereien ausgetragen werden.

„Wild Bastards“ erscheint 2024.

Until Then

„Until Then“ erscheint am 23. Mai und erzählt die Geschichte von neugierigen High-School-Schülern, die in einer zerrütteten Existenz leben. In einer Welt, die sich immer noch von der Katastrophe erholt, bewältigen Mark Borja und seine Freunde die Freuden und Nöte eines weiteren Highschool-Jahres.

Die Spieler wachen in einem typischen Teenager-Schlafzimmer auf, üben sich am Klavier, versuchen Hausaufgabentermine einzuhalten und bauen Beziehungen auf, während sie sich an die täglichen Unsicherheiten des High-School-Lebens erinnern.

Phantom Spark

Phantom Spark ist ein Time-Trial Racing-Game, das im Sommer 2024 erscheint. Das Spiel ermutigt einen dazu, Zeitfahr-Rekorde zu brechen, ohne dass sie durch Geschwindigkeitsbegrenzungen in kurvenreichen, achterbahnähnlichen Levels aufgehalten werden. Das Ziel ist es, in hitzigen Rivalitäten zu versuchen, auf jeder Strecke in der Welt von Phantom Spark den Rekord zu brechen.