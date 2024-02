Borderlands-Movie: Erster Trailer ist online – und Fans hassen ihn

Der Borderlands-Film startet am 09. August 2024 in den Kinos.

Am Talent der Schauspieler sollte es eigentlich nicht mangeln, dennoch befürchtet man schon jetzt, dass der Film es nicht schaffen wird, die Originalität von Borderland angemessen widerzuspiegeln. Erste Vergleiche werden mit Guardians of the Galaxy in Bezug auf die Ästhetik und dem CGI-Einsatz gezogen, während man an anderer Stelle den genialen Humor der Borderlands-Serie vermisst, den man womöglich nicht angemessen herausarbeitet.

