Disney Epic Mickey: Rebrushed als Remake für PS5 angekündigt

Das fortschrittliche Gameplay wurde um neue Fähigkeiten ergänzt und mit verbesserter Grafik in einer klassischen Umgebung aufpoliert. Mickey verfügt über neue Bewegungen wie Sprinten, Bodenstoßen und Dash, was eine hohe Wiederspielbarkeit mit mehreren Enden verspricht, basierend auf seinem einzigartigen Spielstil und seinen Entscheidungen.

„Ich habe von Spielern jeden Alters mehr herzliche Fanpost zu Disney Epic Mickey erhalten als zu jedem anderen Projekt, an dem ich gearbeitet habe – ein echter Indikator für die Zeitlosigkeit dieses Spiels“, sagte Warren Spector, Regisseur des ursprünglichen Disney Epic Mickey . „Dass mein Team und ich zu diesem Vermächtnis beigetragen haben, ist wirklich eine Ehre und ich freue mich, dass alte und neue Fans die Abenteuer von Mickey und Oswald in Wasteland noch einmal genießen können.“

