Marvel’s Spider-Man 2: Fly N’ Fresh Suit Pack vorgestellt

Die New Game Plus Option, die neuen Suite und Features sind ab dem 07. März in Marvel’s Spider-Man 2 verfügbar.

Der Phote Mode erhält indes einen Actionfigurenmodus und passende Sticker, um die Looks so gut wie möglich zur Geltung zu bringen. Dazu lässt sich zusätzlich Tageszeit ändern, die richtige Beleuchtung anpassen und vieles mehr.

Mit dem nächsten Update zu Marvel’s Spider-Man 2 hält nicht nur die New Game Plus Option Einzug, heute wurden zusätzlich die neuen Suits enthüllt . Dazu geht man eine Kooperation mit Gameheads ein.

