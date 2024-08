EA Sports FC 25: Deep Dive zum Ultimate Team Modus im Livestream

Ausführlichere Details folgen am heutigen Nachmittag ab 16:57 Uhr, wenn der neuesten Deep Dive online geht. Weitere Specials zum 5vs5 Rush-Mode und dem allgemeinen Gameplay in „EA Sports FC 25“ gibt es hier.

Eine weitere Änderung in Ultimate Team betrifft die Evolution-Items. EA plant, die Häufigkeit, mit der neue Evolution-Items erscheinen, um das Siebenfache zu erhöhen. Dadurch müssen sich die Spieler weniger Gedanken darüber machen, welche Spieler sie in Entwicklungsprozesse einbeziehen, da im Laufe des Jahres deutlich mehr Evolution-Items verfügbar sein werden.

Dieser erfährt in diesem Jahr zwei bedeutende Änderungen: die neue Duplikat-Aufbewahrung, die es Spielern ermöglicht, bis zu 100 doppelte Karten zu speichern. Diese können später in Squad Building Challenges (SBCs) verwendet werden, sodass Spieler ohne Unterbrechung weiterspielen können.

