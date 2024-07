PlayStation Plus Extra / Premium – Das sind die neuen Spiele im Juli

Außerdem ist Mount & Blade II: Bannerlord für PS4 und PS5 dabei. Das Spiel spielt in der fiktiven Welt von Calradia, die von mehreren Königreichen und Fraktionen beherrscht wird. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Söldners oder Adligen und kann sich einer dieser Fraktionen anschließen oder sein eigenes Königreich gründen.

Den Anfang macht Remnant II als Standard Edition, das durchaus seine Fans hat. Im Spiel treten Überlebende der Menschheit in furchterregenden Welten gegen neue tödliche Kreaturen und gottähnliche Bosse an. Diese Welten können allein oder im Koop-Modus mit bis zu zwei Freunden erkundet werden. Ziel des Spiels ist es, das Böse davon abzuhalten, die Realität selbst zu zerstören.

Sony hat das neue PlayStation Plus Line-up in den Stufen Extra und Premium angekündigt , das in diesem Juli ansteht. Damit bestätigt sich in großen Teilen der vorherige PlayStation Plus Leak .

