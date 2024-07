PlayStation Plus Extra / Premium Juli umfasst mehrere Rollenspiel-Hits – Leak

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ist eine Neuauflage des Action-RPGs Crisis Core: Final Fantasy VII, das ursprünglich für die PlayStation Portable erschienen ist. Reunion erzählt die Geschichte von Zack Fair, einem jungen, ehrgeizigen Soldaten der Shinra-Eliteeinheit Soldat. Sieben Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy VII wird Zack beauftragt, den vermissten Rang-1-Soldaten Genesis Rhapsodos zu finden, was ihn in ein Netz von Intrigen und Geheimnissen führt, die das Schicksal der Welt bedrohen.

Remnant II ( unser Review ) ist ein Third-Person-Shooter-Action-Rollenspiel, das die Menschheit erneut in den Kampf gegen tödliche Kreaturen und gottgleiche Bosse in furchterregende Welten stürzt. Es ist die Fortsetzung des erfolgreichen Spiels Remnant: From the Ashes und hat bereits mehrere große Erweiterungen erhalten.

Vor der offiziellen Bekanntgabe des neuen PlayStation Plus Extra / Premium Line-up am heutigen Mittwoch sind erste Details zu diesem bekannt. Abonnementen können sich damit auf mehrere Rollenspiel-Hits freuen.

