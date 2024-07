PlayStation Plus Essential: Das sind die neuen Spiele im August

Pünktlich zum Ende des Monats stellt Sony das neue PlayStation Plus Essential Line-up vor, das erneut eine Mischung aus verschiedenen Genres abdeckt.

Im August sind demnach dabei: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s: Security Breach and Ender Lillies: Quietus of the Knights. Alle Spiel sind jeweils für PS5 und PS4 verfügbar. Ein Bonus-Titel für PlayStation VR2 gibt es diesmal leider nicht.

Das bieten die PlayStation Plus-Spiele

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist ein actionreiches Videospiel, das die gesamte Star Wars-Saga von Episode I bis IX humorvoll nacherzählt. Spieler erleben darin epische Weltraumschlachten, lösen Rätsel und kämpfen gegen ikonische Schurken mit dem typischen LEGO-Humor. Jede Episode bietet eine eigene Geschichte, die in beliebiger Reihenfolge gespielt werden kann. Mit über 300 spielbaren Charakteren und Hunderten von Fahrzeugen bietet die Saga eine Fülle an Inhalten, die in der Form nur selten in einem einzigen Spiel enthalten sind. Einige Eindrücke aus der Saga liefert unser damaliges Star Wars-Review.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach ist ein Survival-Horror-Spiel, das im fiktiven Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex spielt. Der Spieler übernimmt die Rolle von Gregory, einem kleinen Jungen, der in diesem riesigen Unterhaltungskomplex gefangen ist. Um zu überleben, muss Gregory vor den animatronischen Figuren fliehen, die das Gebäude nachts patrouillieren. Mithilfe von Glamrock Freddy, einem ungewöhnlich freundlichen Animatronic, erkundet der Spieler verschiedene Bereiche des Pizzaplexes, löst Rätsel und vermeidet gefährliche Begegnungen. Das Spiel kombiniert Schleich- und Überlebensmechaniken und bietet eine offene Welt, die den Spielern erlaubt, ihre eigene Strategie zu entwickeln.

Ender Lilies: Quietus of the Knights ist ein düsteres, atmosphärisches Action-Adventure im Metroidvania-Stil. Das Spiel folgt der jungen Priesterin Lily, die in einer von einem tödlichen Regen heimgesuchten, verfallenen Welt erwacht. Ihr Ziel ist es, die Wahrheit hinter der Katastrophe zu entdecken und das Land von einer tödlichen Plage zu befreien. Spieler kämpfen sich hierzu durch handgezeichnete, detaillierte Umgebungen, besiegen mächtige Bosse und befreien verlorene Seelen, die Lily im Kampf unterstützen. Das Spiel wurde für seine melancholische Musik, die tiefgründige Geschichte und fordernde, aber fairen Kämpfe gelobt, die taktisches Geschick erfordern.

Damit läuft der gewohnte Countdown für das PlayStation Plus Line-up im Juli ab, dessen Spiele bis zum Update in der eigenen Bibliothek gesichert werden müssen. Das wären in dem Fall Borderlands 3, NHL 24 und Among Us, die bis zum 06. August verfügbar sind.