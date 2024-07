Star Wars Outlaws bietet einen 21:9 Cinematic Mode im Look der Filme

Dahinter steht die typische 21:9 Widescreen-Ansicht, mit der Star Wars-Inhalte so präsentiert werden, dass der gesamte Bildschirm normalerweise ohne schwarze Balken optimal genutzt wird und ein beeindruckendes Kinoerlebnis entsteht. Auf einem 21:9-Bildschirm würden Star Wars-Filme fast den gesamten Bildschirm ausfüllen, was einem ein ähnliches Erlebnis wie beim Ansehen eines Films in einem modernen Kino bietet. Das breite Seitenverhältnis hat das Ziel, ein Gefühl von Größe und Erhabenheit der Weltraumschlachten, riesigen Landschaften und epischen Szenen zu verstärken, für die die Serie bekannt ist.

What do you think?