Astro Bot DualSense Wireless Controller wird auch bei Amazon vorbestellbar sein

Sony beschreibt das Design als ein wahres Kunstwerk, das das Team Asobi mit Stolz erfüllt. Der DualSense Controller ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein zentrales Element in den Astro Bot-Spielen, wo er immer wieder in den Mittelpunkt rückt. In diesen Spielen wird die Interaktion mit dem Controller auf kreative Weise genutzt, um ein immersives Spielerlebnis zu schaffen, das die Grenzen zwischen digitaler und physischer Welt verschwimmen lässt.

Momentan wird der Controller nur gelistet und kann bisher nicht vorbestellt werden. Das wird voraussichtlich ab dem 09. August möglich sein, dem offiziellen Vorbestellstart, den Sony angibt. Der Preis liegt bei den üblichen 79,99 EUR und die Verfügbarkeit am 06. September, dem Tag, an dem auch Astro Bot erscheint.

