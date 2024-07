Astro Bot: Limited Edition DualSense Wireless Controller angekündigt

Angesichts der Vielzahl an Feinden und Bosskämpfen in dem neuen Abenteuer war es wichtig, das Kampferlebnis durch die Kombination all dieser Elemente zu optimieren. Ob Stampfen oder Prügeln – die neuen Arten von Stößen und Schlägen, die Spieler in „Astro Bot“ erleben können, bieten ein beeindruckendes und intensives Spielerlebnis.

Sony stellt heute außerdem einige der Features vor, die der DualSense Controller in „Astro Bot“ unterstützt. Wie in jedem Astro Bot-Spiel, lassen sich die Oberflächen, auf denen Astro läuft und gleitet, hautnah erleben. Von Gras, Sand und Metall bis hin zu matschigen Texturen und Wasser – die Vielzahl der Texturen, die sich über den Controller spüren lassen, wurde im Vergleich zu „Astro’s Playroom“ erheblich erweitert.

Der DualSense Wireless Controller – Astro Bot Limited Edition ist in begrenzten Mengen für 79,99 $/79,99 €/69,99 £/11.980 ¥ erhältlich und wird am 6. September, zeitgleich mit der Veröffentlichung von „Astro Bot“, erhältlich sein.

Ab Freitag, 9. August, 10:00 Uhr können interessierte Spieler den DualSense Wireless Controller – Astro Bot Limited Edition über den offiziellen PlayStation Direct Store vorbestellen. Vorbestellungen sind am selben Tag auch bei ausgewählten Händlern in anderen globalen Märkten möglich.

Das Design des Controllers besticht durch Astros charakteristische blaue Akzente an den Griffen und Tasten, eingravierte Science-Fiction-Linien sowie das typische, verspielte Augenpaar auf dem Touchpad. Es ist laut Sony ein wahres Kunstwerk, mit dem Team Asobi nicht zufriedener sein könnte. Der DualSense Controller ist zugleich ein immer wiederkehrendes Element in den Astro Bot-Spielen.

What do you think?