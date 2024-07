Chance vertan: Warum der Astro Bot-Controller so viel mehr hätte sein können

Einige Gamer sind von dieser Sparversion etwas enttäuscht, auch wenn der Astro Bot Controller an sich immer noch ein Highlight ist und sich nicht wenige beim Vorverkauf darum reißen werden. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber ein Blick ins Netz zeigt, dass es technische Möglichkeiten gibt, das Touchpad für relativ wenig Geld zum Leuchten zu bringen, vermutlich sogar zusammen mit den Spielfunktionen. Die Grundvoraussetzungen scheinen ja vorhanden zu sein und ein animiertes Display im DualSense-Controller ist auch keine gänzlich neue Idee. Damit hätte man dem Touchpad, das in Spielen ohnehin meist viel zu wenig genutzt wird, endlich mal einen Sinn gegeben.

Langsam kommt Sony aus der Deckung und bringt immer mehr PS5 Limited Edition Controller auf den Markt. Der neueste Astro Bot: Limited Edition DualSense Wireless Controller ist an sich schon einzigartig, hätte aber so viel mehr sein und damit einen verdienten Platz in der Geschichte der PlayStation einnehmen können.

