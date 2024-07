Marvel 1943: Rise of Hydra – Plaion sichert sich lukrative Publishing-Rechte

Im Jahr 1943, während des Höhepunkts des Zweiten Weltkriegs, entfaltet sich das epische Abenteuer Marvel 1943: Rise of Hydra . In dieser düsteren Zeit entdeckt die geheime Nazi-Organisation Hydra ein mysteriöses Artefakt, das als Tesserakt bekannt ist. Angeführt von dem charismatischen und skrupellosen Red Skull, plant Hydra, die Macht des Tesserakts zu nutzen, um eine unaufhaltsame Armee zu erschaffen und die Welt zu unterjochen.

Marvel 1943: Rise of Hydra entsteht derzeit gemeinsam mit der Uncharted-Autorin Amy Hennig, was den Titel zu einer der interessantesten Veröffentlichungen im nächsten Jahr macht. Für Plaion ist der Vertrieb ein weiterer Schritt zum gobalen Videogame-Publisher, der sich immer größere Projekte sichert.

Skydance New Media und der deutsche Pulblisher-Arm Plaion haben sich über die Publishing-Rechte zum Story-Adventure Marvel 1943: Rise of Hydra geeinigt, das 2025 erscheint.

