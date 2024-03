Marvel 1943: Rise of Hydra offiziell mit einem Trailer angekündigt

Skydance New Media hat offiziell Marvel 1943: Rise of Hydra angekündigt, an dem die frühere Uncharted-Autorin Amy Hennig arbeitet. Das Spiel erscheint 2025 für nicht näher genannte Plattformen.

Der Name Marvel 1943: Rise of Hydra wurde Anfang der Woche durch einen Leak bekannt, dem jetzt das offizielle Reveal folgt. In der Story folgen Spieler Drew Moerlein als Captain America und Khary Payton als Black Panther.

Eine originelle Marvel-Story

Im Chaos des Krieges prallen Welten aufeinander, heißt es von offizieller Seite. Skydance New Media und Marvel Games erzählen in Marvel 1943: Rise of Hydra eine originelle Geschichte, in der ein Ensemble aus vier Helden ihre Differenzen überwinden und eine unsichere Allianz bilden müssen, um ihrem gemeinsamen Feind entgegenzutreten.

Das Ziel ist ein narratives Ensemble-Adventure zu erschaffen, in dem die Spieler vier verschiedene Charaktere spielen, den jungen Steve Rogers, auch bekannt als Captain America; Azzuri, T’Challas Großvater und Black Panther aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs; Gabriel Jones, ein US-Soldat und Mitglied der Howling Commandos; und Nanali, Anführer des jungen Wakandan Spy Network.

Marvel 1943: Rise of Hydra wird mithilfe von Epics Unreal Engine 5.4 erschaffen, mit der man im Trailer einen besonderen Vorgeschmack auf eine Schlüsselszene zwischen Captain America und Black Panther im besetzten Paris präsentiert.

„Mit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2025 können sich Spieler auf ein aufregendes Gameplay freuen, das von Marvels bahnbrechenden Comics, Filmen und Fernsehserien inspiriert ist. Marvel 1943: Rise of Hydra fängt die Action, Spannung und das weltumspannende Abenteuer ein, das Fans seit Jahrzehnten begeistert. Wir freuen uns, euch in Zukunft noch mehr mitzuteilen.“

Zusätzlich zu dieser Starbesetzung gewährt der Story-Trailer einen Vorgeschmack auf den Originalsoundtrack des Grammy-preisgekrönten Komponisten Stephen Barton. Dieser ist vor allem für seine Arbeit in Film, Fernsehen und Spielen bekannt, darunter Star Wars Jedi: Survivor, Star Trek Picard, Apex Legends, Titanfall und 12 Monkeys.