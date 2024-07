Visions of Mana: Spielbare Demo im PlayStation Store verfügbar

Mit einer Mischung aus rundenbasierten Kämpfen und Echtzeit-Action bietet Visions of Mana ein dynamisches Gameplay, das sowohl taktisches Geschick als auch schnelle Reflexe erfordert. Der atmosphärische Soundtrack trägt indes dazu bei, die Spieler tief in die magische Welt zu ziehen und ein unvergessliches Spielerlebnis zu schaffen. Das ist allein oder im Mehrspielermodus möglich.

Visions of Mana ist ein fesselndes Fantasy-Abenteuer, das die Spieler in eine zauberhafte Welt voller Magie und Geheimnisse entführt. Darin übernehmen sie die Rolle von mutigen Helden, die auserwählt sind, das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen und das Land vor der drohenden Dunkelheit zu bewahren. Die Geschichte dreht sich um den mythischen Baum des Lebens, dessen Mana-Kristalle gestohlen wurden und dessen Energiequelle zu versiegen droht.

Um die Waffen in der Vollversion von Visions of Mana zu erhalten, muss lediglich der Savegame der Demo auf der PS5 oder PS4 beibehalten werden.

In der Demo erleben Spieler einen Teil der Geschichte, können sich in erste Kämpfe stürze oder die Spielwelt erkunden. Die Demo wurde so zusammengestellt, dass sie eine unterhaltsame Erfahrung bietet und sich ein wenig von der Vollversion unterscheiden. Für das Spielen erhalten alle Spieler später drei Waffen in der Vollversion, darunter:

Square Enix eine spielbare Demo zu Visions of Mana für PS5 und PS4 im PlayStation Store veröffentlicht. Wer diese spielt, kann sich über einen Bonus freuen, der später in der Vollversion freigeschaltet wird.

What do you think?