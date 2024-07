PlayStation Plus Essential: Harry Potter-Spiel kostenlos für September bestätigt

Der erste Titel für das PlayStation Plus Essential Line-up im September steht fest, den sich Fans von Harry Potter vormerken sollten. Dieser wurde ganz nebenbei bestätigt und greift den populären Sport innerhalb des Universums auf.

Hogwarts Legacy ist es leider noch nicht, dafür Harry Potter: Quidditch Champions, das am gestrigen Montag mit einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt wurde. Harry Potter: Quidditch Champions kann bis zum 30. September innerhalb von PlayStation Plus Essential kostenlos bezogen werden, danach ist mindestens ein PlayStation Plus Abo notwendig, um den Titel weiterhin spielen zu können.

Die Vorbestellung von Harry Potter: Quidditch Champions macht auf PS5 also gar keinen Sinn, da das Spiel so oder so an PlayStation Plus gebunden ist. Wer mehr möchte, kann optional zur Deluxe Edition greifen, die ab dem 08. November auch als physische Version verfügbar sein wird.

Was bei PlayStation Plus im kommenden August dabei sein wird, erfährt man wie gewohnt am morgigen Mittwoch.

Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition

Die Deluxe Edition ist mit einigen Extras ausgestattet, darunter:

Haus Gryffindor-Paket

Haus Hufflepuff-Paket

Haus Slytherin-Paket

Haus Ravenclaw-Paket

2.000 Gold

Jedes Paket enthält jeweils einen Besen-Skin, eine Schuluniform und ein Emblem, mit denen man sich von anderen Spielern abheben kann. Die Deluxe Edition wird für 39,99 EUR erhältlich sein.

Harry Potter: Quidditch Champions ist ein actionreiches Multiplayer-Game, das im magischen Universum von J.K. Rowling spielt. Darin können Spieler als ihre Lieblingscharaktere aus der Harry-Potter-Serie an den populären und spannenden Quidditch-Spielen teilnehmen, wobei der Fokus auf Teamarbeit und Strategie liegt. In verschiedenen Rollen wie Sucher, Treiber, Jäger und Hüter treten diese gegeneinander an und müssen ihren speziellen Fähigkeiten, die zum Erfolg des Teams beitragen.

Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 03. September 2024. Den ersten Gameplay-Trailer gibt es noch einmal folgend.