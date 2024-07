PS VR2: Verkaufszahlen schießen nach Preissenkung durch die Decke

Die aktuelle Preissenkung von PlayStation VR2 in Großbritannien und den USA sorgen für einen kräftigen Verkaufsschub. Dies dürfte auch mit dem bevorstehendem Start auf dem PC zusammenhängen, mit dem das VR-Headset eine neue Chance bekommt.

Laut den Daten von The Shortcut stiegen die Verkaufszahlen von PlayStation VR2 in den vergangenen Tagen um über 2.300 % und das Headset war bei Amazon umgehend ausverkauft. Dort war PlayStation VR2 für 399 US-Dollar erhältlich, also dem Preis, den viele von Anfang bereit gewesen wären zu zahlen. Dafür bekommen die User das wohl fortschrittlichste VR-Headset für dem PC in dieser Preisklasse.

In Deutschland ist PlayStation VR2 zwar ebenfalls günstiger, kostet aber trotzdem noch mindestens 499 EUR. Zu finden unter anderem bei Cyberport. Der Bestpreis für PlayStation VR2 lag zeitweise auch schon darunter und das Headset konnte für 399 EUR erworben werden.

Warum PlayStation VR2 den Durchbruch nicht schafft

Der Erfolg oder Misserfolg der PlayStation VR2 hängt bisher von verschiedenen Faktoren ab, die sehr individuell betrachtet werden müssen. An erster Stelle steht natürlich der Preis, der deutlich über dem der PS5 selbst liegt. Zum Launch war die allgemeine wirtschaftliche Stimmung zudem deutlich schlechter als jetzt und die geringere Kaufkraft könnten den Verkauf von Luxusgütern wie VR-Systemen damals beeinträchtigt haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass Sony keine beeindruckenden First-Party-Spiele anbietet. Das heißt nicht, dass es keine guten Spiele für die PS VR2 gibt, aber es hinterlässt ein ungutes Gefühl, wenn der Hersteller offensichtlich nicht an sein Produkt glaubt. Ohne ausreichend aggressive und effektive Marketingkampagnen konnte PlayStation VR2 bisher auch kein breites Publikum erreichen. Letzten Berichten zufolge wurde der interne Support für PS VR2 sogar schon eingestellt und das Headset dem Third-Party-Markt überlassen. Das alles in der Summe wird die Käufer nur schwer davon überzeugen, knapp 600 EUR in die Hand zu nehmen, die man am Ende möglicherweise verbrennt.

Hoffnung auf PS VR2 PC-Launch

Der anstehende PC-Launch von PS VR2 könnte das Blatt allerdings noch einmal wenden. Nach wie vor sind erstklassige Spiele wie Alien: Rogue Incursion, Aces of Thunder, Phasmophobia oder Metro Awakening angekündigt. Nicht zu vergessen, das Uncharted-Style Game Wanderer: The Fragments of Fate oder der Shooter Frenzies, die noch in diesem Jahr erscheinen.

Alles in allem ist PlayStation VR2 noch nicht ganz abgeschrieben und die kommenden Monate werden zeigen, ob sich ein späterer Erfolg einstellt oder nicht. Viel Zeit bleibt dafür jedoch nicht mehr.